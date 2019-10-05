Решил покататься: работник СТО угнал автомобиль

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-05T07:32:16+03:00

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Сотрудники полиции раскрыли необычный угон машины в Дзержинском районе. Правоохранителям поступил вызов о том, что с СТО на улице Толбухина неизвестный украл автомобиль «Опель Астра». Владелец иномарки оставил ее там для ремонта, но машина пропала. Владелец тут же написал заявление в полицию.

Когда правоохранители начали поиски автомобиля, то обнаружили его у работника этой же СТО. Как выяснилось, далеко он не успел уехать: мужчина попал в ДТП на одной из улиц города, и его задержали сотрудники ДПС. Так и нашлась пропажа.

— Выяснилось, что подозреваемый, не имеющий водительского удостоверения, решил покататься по городу на чужом автомобиле, — рассказали в пресс-службе Главном управлении МВД по Новосибирской области.

Теперь против горе-жулика возбудили уголовное дело за угон. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU