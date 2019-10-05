2019-10-05T07:08:00+03:00
Общество

«Прикид новый ищет»: парень в косюме человека-паука повеселил покупателей в магазине

Он «контролировал» безопасность сибиряков
Анна ПАШАГИНА
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Неизвестный в костюме супер героя выбирает новые вещи. Фото: instact54.Неизвестный в костюме супер героя выбирает новые вещи. Фото: instact54.
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В одном из торговых центров Новосибирска объявился необычный покупатель - парень в костюме человека-паука. Местный супергерой прогуливался по бутикам: как шутят очевидцы, видимо, искал себе новый наряд на выходные. На кадрах видно, что неизвестный выбирает себе джинсовую куртку. На ногах человека паука черные кроссовки,

— Бардак! Неужели в городе совсем не осталось преступников? Почему человек-паук прохлаждается в ТЦ?! — возмущается сибиряки в группе instact54.

«Герой» Новосибирска когда увидел посты о себе ответил, что все под контролем и жители города могут спать спокойно. А пользователи соцсетей с удовольствием юморят в комментариях:

— Вот поэтому Новосибирск занял первое место среди городов РФ как самый преступный город.

— Да он просто прикид себе новый ищет. Вечер пятницы же.

— Как говорит мой сын в 3 года: «Ого, мама, Чик Пук», - шутят комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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