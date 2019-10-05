«Прямо как мозаика»: сибиряков возмутил ремонт дорог камнями вместо асфальта

СЕГОДНЯ 06:36 2019-10-05T06:36:39+03:00

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Жители города Обь не довольны как на одной из улиц «отремонтировали» дороги. На фотографиях видно, что на землю высыпали крупные камни, а не положили асфальт.

— Высыпали два кузова строительного мусора: видимо, это разломанный дом из частного сектора рядом, — пишут жители в группе «Город Обь онлайн» в социальных сетях.

Очевидцы утверждают, что эта дорога ведет в детские учреждения — школу и садик. И по такой дороге ребятишкам ходить просто невозможно: детям нужно преодолеть путь через железки, битые стекла и кирпичи.

Пользователей социальных сетей эта история возмутила:

— Ровно так закатали, прямо как мозаика.

— Щебенкой должны засыпать сверху, но когда это случится, никому не известно.

— Как-то в интернете видел видео, где дорогу сделали из обломков унитаза, поэтому мусор еще не худший вариант, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU