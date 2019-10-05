«Прямо как мозаика»: сибиряков возмутил ремонт дорог камнями вместо асфальта
Жители города Обь не довольны как на одной из улиц «отремонтировали» дороги. На фотографиях видно, что на землю высыпали крупные камни, а не положили асфальт.
— Высыпали два кузова строительного мусора: видимо, это разломанный дом из частного сектора рядом, — пишут жители в группе «Город Обь онлайн» в социальных сетях.
Очевидцы утверждают, что эта дорога ведет в детские учреждения — школу и садик. И по такой дороге ребятишкам ходить просто невозможно: детям нужно преодолеть путь через железки, битые стекла и кирпичи.
Пользователей социальных сетей эта история возмутила:
— Ровно так закатали, прямо как мозаика.
— Щебенкой должны засыпать сверху, но когда это случится, никому не известно.
— Как-то в интернете видел видео, где дорогу сделали из обломков унитаза, поэтому мусор еще не худший вариант, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU