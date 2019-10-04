«В гидрантах не было воды»: в Новосибирске загорелись три частных дома

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-04T18:02:27+03:00

В Новосибирске загорелись сразу несколько частных домов. Фото: ГУ МЧС по НСО

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В Заельцовском районе города Новосибирска горят частные дома. Пожар произошел по адресу улица Сухарная 148. По словам очевидцев, пламя уже перебросилось на третье здание, стоящее рядом.

— Сейчас уже горит три дома, в двух ближайших гидрантах нет воды. Есть угроза, что могут загореться еще два соседних дома, — сообщают очевидцы события в паблике «АСТ-54». — Слышны взрывы газовых баллонов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали, что на место произошедшего выехали пожарно-спасательные подразделения.

— На момент прибытия пожарных на место случившегося там горели два частных дома, и уже начинал гореть третий, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — Два гидранта, находящиеся рядом оказались неисправны. На место пожара были выдвинуты резервные силы для подвоза воды.

В МЧС также рассказали, что жители соседних домов во время пожара вели себя неадекватно и мешали сотрудникам спецслужбы выполнять свою работу. Для того, чтобы решить данную ситуацию, на место случившегося были также вызваны сотрудники полиции.

В Заельцовском районе Новосибирска загорелись частные дома.

ИСТОЧНИК KP.RU