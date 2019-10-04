«Воду привез поезд»: в Железнодорожном районе горят два здания

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-04T16:20:11+03:00

В Новосибирске в Железнодорожном районе горят два здания. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Как сообщают в МЧС, во время пожара никто не пострадал

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В Железнодорожном районе города Новосибирска произошел пожар. На улице Владимирской горят два здания.

— На площади 800 квадратных метров в данный момент пожар локализован, огнем повреждены одноэтажное строение склада. К счастью, внутри находился только погрузчик, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС. — В настоящее время, принадлежность данного объекта устанавливается. Известно, что ранее оно принадлежало РЖД, но было продано другому юридическому лицу. Огнем повреждена кровля двухэтажного расселенного барака.

Огонь перекинулся со старого склада на расселенный барак. Фото: "Инцидент Новосибирск"

По данным спасателей, во время пожара никто не пострадал. Для тушения огня привлечены силы пожарно-спасательного гарнизона Новосибирска по повышенному рангу пожара. На месте работает пожарный поезд для доставки воды. Причина пожара будет установлена дознавателем позже.

Очевидцы события также сообщают, что пожарные машины перекрыли проезжую часть, в связи с чем, движение на улице Владимирская сейчас затруднено.

В Железнодорожном районе Новосибирска горят два здания.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU