2019-10-04T15:53:58+03:00
Происшествия

В Новосибирске загорелся 10-летний мальчик: его пытался спасти 17-летний подросток

Сейчас оба школьника находятся в ожоговом центре
Алена КУЛЕШОВА
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Несовершеннолетнего мальчика облили бензином и подожгли. Фото: Влад КОМЯКОВНесовершеннолетнего мальчика облили бензином и подожгли. Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирске 10-летний мальчик получил серьезный ожоги. Ребенок был доставлен в ожоговый центр сотрудниками «Скорой помощи».

— Младший мальчик, которому 10 лет, получил ожоги лица, рук и грудной клетки. Всего площадь ожогов на теле ребенка составляет до 25%, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач «Скорой помощи» в Новосибирске. — Старший, 17-летний, молодой человек получил ожоги кистей рук, когда пытался потушить ребенка. Сейчас они оба находятся в ожоговом центре, им оказывают необходимую помощь.

По данному происшествию уже начали проверку следователи. Сейчас они работают на месте происшествия.

— По факту получения ожогов двумя малолетними детьми в Дзержинском районе города Новосибирска организована уголовно-процессуальная проверка, — сообщают в пресс-службе СУ Следственного комитета по Новосибирской области. — В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводят осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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