2019-10-04T11:51:41+03:00
Экономика

Новосибирским предпринимателям компенсируют расходы на доставку товаров в села

Об этом заявили в Минпромторге Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
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Часть расходов компенсируют из бюджета.Часть расходов компенсируют из бюджета.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Хорошая новость для новосибирских бизнесменов, которые привозят товары в отдаленные села: они могут рассчитывать на компенсацию расходов на доставку. Об этом заявил Минпромторге Новосибирской области.

- С 14 по 31 октября предприниматели могут подать заявки на получение субсидий на компенсацию части транспортных расходов за 3 квартал 2019 года по доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла, - пояснили в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Важный момент: отделенными селами считаются населенные пункты, которые находятся как минимум в 11 километров от районных центров.

Если работа вашей фирмы подходит под этот критерий, то для получения электронной версии договора о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ нужно направить реквизиты на адрес электронной почты: daan@nso.ru. Уточнить всю информацию и перечень нужных документов можно уточнить по тел. (383) 238-62-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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