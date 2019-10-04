Новосибирский ученый стал почетным членом Американского физического общества

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-04T09:49:53+03:00

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То, что достижения новосибирских ученых высоко ценят далеко за пределами России, в очередной раз доказал наш земляк - заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН, профессор НГУ, член-корреспондент РАН Николай Винокуров. Как сообщает издание academ.info, его избрали почетным членом Американского физического общества.

Напомним, американское физическое общество - это вторая по численности организация, объединяющая физиков со всего мира. И попасть в нее считается очень престижным для любого ученого.

Спросите, чем же поразил Николай Винокуров зарубежных коллег? Отвечаем: если говорить сугубо научным языком, то новаторской теоретической и экспериментальной работой в области лазеров на свободных электронах и ондуляторов для источников синхротронного излучения и лазеров на свободных электронах. Если говорить проще, то разработанный им и А.Н. Скринским прибор - оптический клистрон - для всех работающих в мире лазеров на свободных электронах на электронных накопителях.

ИСТОЧНИК KP.RU