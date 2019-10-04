«Есть перехотелось сразу»: сибирячка купила окорочка, набитые камнями и зернами
Жительница Новосибирска пожаловалась на купленные в магазине окорочка, которые не захотелось готовить.
— Пусть даже это зерна и камни, а не гадость какая-то, но есть перехотелось сразу. Сверху было все идеально, а внутри жесть. Убедительная к вам просьба, при покупке подобных продуктов будьте внимательны! — поделился своим возмущением подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей восприняли увиденное спокойно, отметив, что подобное встречается в данном продукте довольно часто. Вот что они пишут в комментариях:
— Вы впервые покупаете окорочка? Все это легко вымывается. И это бывает практически во всех курицах.
— Желтое это задатки яйцек, и нет здесь ничего страшного. Просто плохо распотрошили, промыть и съесть.
— Нежные, вы как вообще живете? У вас походу мясо на деревьях растет, а рыба на кустах рядом с малиной.
ИСТОЧНИК KP.RU