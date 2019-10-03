«Выжил только благодаря ему»: житель Тогучина спас своего соседа из пожара

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-03T16:39:56+03:00

Житель Тогучина спас своего соседа из горящего дома. Фото: ГУ МЧС по НСО

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Житель Тогучина спас из горящего дома своего соседа. Пожар произошел около пяти вечера 2 сентября в двухквартирном доме в Новосибирской области. К месту случившегося сразу же выехали пожарные, однако только благодаря помощи неравнодушного мужчины, пострадавшему удалось выжить.

— Первые пожарные расчеты прибыли на место спустя четыре минут после поступления вызова. В условиях плотного задымления, сотрудники спецслужбы проверили дом на наличие людей, а после этого ликвидировали открытое горение, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Очаг пожара оказался в санузле одной из квартир. Огонь повредил душевую кабину, стены и потолок на площади 9 квадратных метров. Причиной пожара стала неосторожность при курении жильца дома.

Вскоре стало известно, что еще до того, как на место прибыли спасатели, виновника пожара, который был без сознания, вытащил из горящей квартиры его сосед — Хасан Юлдашев. Он, рискуя своей жизнью, вошел в помещение полное дыма и нашел пострадавшего, который находился в коридоре дома. Хасан вынес его на свежий воздух.

После этого, пострадавшего 48-летнего мужчину увезли в отделение реанимации центральной районной больницы с признаками отравления угарным газом.

Благодаря работе пожарных, огонь не перекинулся на соседние постройки. В тушении дома участвовали шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Спустя некоторое время, эта история появилась в соцсетях, где люди сразу же назвали неравнодушного соседа героем, которого нечасто можно встретить в наши дни:

— Таких людей в наше время действительно мало!

— Хорошо, когда рядом оказываются такие люди.

— Хасан — герой, ведь он реально спас человеку жизнь, — пишут пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU