2019-10-03T15:27:51+03:00
Происшествия

Сделал это рукой: жена обвинила мужа в изнасиловании, а на суде простила его

Мужчину все равно приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима
Екатерина Иванова
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Суд отправил насильника в колонию, несмотря на прощение жены.Суд отправил насильника в колонию, несмотря на прощение жены.Фото: Архив "КП"
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Необычная семейная драма случилась с жителями Сузунского района. Жительница райцентра начала общаться с будущим мужем по переписке, когда он находился в заключении. После освобождения пара расписалась. Три года прожили вместе, как вдруг супруга принесла заявление в полицию.

— Женщина сообщила, что ее изнасиловал муж, — сообщили в прокуратуре Сузунского района.

Показания женщины подтвердились медицинскими справками, ей был нанесен тяжкий вред здоровью. Супруг изнасиловал женщину в анальный проход рукой. Жестоко, по локоть. Врачи диагностировали множественные разрывы.

Обвинение просило наказание — 10 лет строго режима. На последнем заседании супруг начал просить прощения, говорил, что выплатит любимой миллион рублей. Жена в ответном слове простила мужа, попросила суд не наказывать мужчину.

В итоге сибиряку назначили 8,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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