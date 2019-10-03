Сделал это рукой: жена обвинила мужа в изнасиловании, а на суде простила его
Необычная семейная драма случилась с жителями Сузунского района. Жительница райцентра начала общаться с будущим мужем по переписке, когда он находился в заключении. После освобождения пара расписалась. Три года прожили вместе, как вдруг супруга принесла заявление в полицию.
— Женщина сообщила, что ее изнасиловал муж, — сообщили в прокуратуре Сузунского района.
Показания женщины подтвердились медицинскими справками, ей был нанесен тяжкий вред здоровью. Супруг изнасиловал женщину в анальный проход рукой. Жестоко, по локоть. Врачи диагностировали множественные разрывы.
Обвинение просило наказание — 10 лет строго режима. На последнем заседании супруг начал просить прощения, говорил, что выплатит любимой миллион рублей. Жена в ответном слове простила мужа, попросила суд не наказывать мужчину.
В итоге сибиряку назначили 8,5 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU