«Проехал на красный»: в Калининском районе велосипедист попал под грузовик

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-03T14:19:24+03:00

Молодого человека увезли на «Скорой помощи» с различными травмами

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Вечером в Калининском районе города Новосибирска произошло ДТП. На улице объединения около остановки «Юбилейный», водитель грузовика фотон сбил велосипедиста. Очевидцы события утверждают, что молодой человек переезжал дорогу по зебре на запрещенный сигнал светофора.

— Грузовик сбил велосипедиста, который переезжал дорогу на красный свет, — сообщают очевидцы события в паблике «АСТ-54». — Парня после столкновения отбросило в проезжающий мимо автобус.

Очевидцы утверждают, что велосипедист переезжал дорогу на красный свет. Фото: "АСТ-54"

Также, по словам очевидцев, велосипедиста с серьезными травмами головы и ноги госпитализировали на карете «Скорой помощи». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В комментариях под постом многие люди вступились за водителя грузовика, утверждая, что велосипедисту не стоило нарушать ПДД, поскольку это может привести к плачевным последствиям:

— Вот после таких нарушений правил и случаются серьезные аварии.

— Увы, велосипедисты слишком часто нарушают ПДД.

— Велосипедист ехал на красный — значит он и виноват, — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU