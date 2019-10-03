2019-10-03T14:19:24+03:00
Происшествия

«Проехал на красный»: в Калининском районе велосипедист попал под грузовик

Молодого человека увезли на «Скорой помощи» с различными травмами
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Калининском районе водитель грузовика сбил велосипедиста. Фото: "АСТ-54"В Калининском районе водитель грузовика сбил велосипедиста. Фото: "АСТ-54"
Изменить размер текста:

Вечером в Калининском районе города Новосибирска произошло ДТП. На улице объединения около остановки «Юбилейный», водитель грузовика фотон сбил велосипедиста. Очевидцы события утверждают, что молодой человек переезжал дорогу по зебре на запрещенный сигнал светофора.

— Грузовик сбил велосипедиста, который переезжал дорогу на красный свет, — сообщают очевидцы события в паблике «АСТ-54». — Парня после столкновения отбросило в проезжающий мимо автобус.

Очевидцы утверждают, что велосипедист переезжал дорогу на красный свет. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы утверждают, что велосипедист переезжал дорогу на красный свет. Фото: "АСТ-54"

Также, по словам очевидцев, велосипедиста с серьезными травмами головы и ноги госпитализировали на карете «Скорой помощи». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В комментариях под постом многие люди вступились за водителя грузовика, утверждая, что велосипедисту не стоило нарушать ПДД, поскольку это может привести к плачевным последствиям:

— Вот после таких нарушений правил и случаются серьезные аварии.

— Увы, велосипедисты слишком часто нарушают ПДД.

— Велосипедист ехал на красный — значит он и виноват, — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смогут вернуться домой: жители Гвардейского спасли возившую их маршрутку
«Нашли неисправность» : самолет из Новосибирска на Кипр задержали на 9 часов
Джентльменский набор: мужчина воровал из магазинов кофе и коньяк
«Схватили телефоны и женскую жилетку»: стали известны подробности о потасовке в «Меге»
«Я ко всему готов»: Андрей Шимкив возглавит штаб подготовки к региональным выборам
«Заходим, а там воды по колено»: новосибирцы жалуются на постоянно затопленный подвал в доме
Хромает на левую ногу: грабитель в медицинской маске и дождевике напал на офис микрозаймов
Отравились парами: двое рабочих погибли в скважине под Новосибирском
Губернатор Андрей Травников договорился об увеличении поставок новосибирского зерна на внешние рынки
«Когда приспичит, а деваться некуда»: соцсети обсуждают конфуз в примерочной магазина
В зоопарке родился редкий козленок с чубчиком
В Новосибирске пройдет день призывника
«Киска» на поводке: в Новосибирске мужчина в халате выгуливал леопарда
Ушел из дома и пропал: под Новосибирском ищут мужчину в зимних сапогах
На месте работала «скорая»: в Бердске маршрутка протаранила кроссовер
Енота, которого испугались жители ОбьГЭСа, забрала к себе семья из Кемерово
Врач отправлял родственников умерших пациентов в похоронное агентство, которое заплатило ему миллион
«Скрутил меня и сломал нос»: охранник «Ашана» избил сибиряка
«Шла в наушниках»: сибирячку убило упавшее дерево
Уехал на квадроцикле: в Новосибирске ищут пропавшего 14-летнего подростка
Сбежал из дома? Пропавшего в Новосибирске 12-летнего мальчика нашел полицейский
Вспыхнул утеплитель: в Новосибирске загорелось здание, где находится «Магнит»
В Новосибирске столкнулись 4 машины: пострадала девушка
Киллеру обещали деньги и машину: дело о заказном убийстве бизнесмена дошло до суда
Андрей Травников приветствовал участников «Культурного марафона» для школьников
«Нужны добровольцы»: в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика в синей куртке
Дорогая поездка: в Новосибирске двое школьников угнали Honda HR-V
«Неужели это у нас?»: блогер показал снимки фиолетового рассвета в Новосибирске