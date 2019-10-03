2019-10-03T13:52:36+03:00
Общество

Смогут вернуться домой: жители Гвардейского спасли возившую их маршрутку

ГИБДД планировала закрыть один из двух маршрутов общественного транспорта, но местные жители смогли его отстоять
Владимир ПТАШНИК
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Сибярики долго боролись за маршрутку. Фото: читатель КП-Новосибирск.Сибярики долго боролись за маршрутку. Фото: читатель КП-Новосибирск.
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Жители посёлка Гвардейский, смогли отстоять 353-ю маршрутку: напомним, 500 метровый отрезок дороги, по которому она ходит, был признан непригодным для движения общественного транспорта. Местные были против закрытия этого маршрута, что принесло свои плоды.

- Информации от мэрии города и других законодательных и исполнительных органов власти Новосибирска и Новосибирской области, в том числе УГИБДД России по НСО и собственника дороги, по вопросу закрытия указанного маршрута в Министерство не поступало. Оснований для закрытия маршрута у Министерства нет, - написано в официальном ответе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, который получили жители Гвардейского.

Мы уже писали о проблемах с общественным транспортом, которое испытывает население посёлка. В Гвардейское идёт всего два маршрута, и закрытие одного из них, сильно бы усложнило жизнь местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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