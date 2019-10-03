2019-10-03T13:03:59+03:00
Общество

«Нашли неисправность» : самолет из Новосибирска на Кипр задержали на 9 часов

Своего рейса дожидаются 166 пассажиров
Алена КУЛЕШОВА
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Рейс из Новосибирска на Кипр задержали больше, чем на 8 часов.Рейс из Новосибирска на Кипр задержали больше, чем на 8 часов.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирском аэропорту Толмачево задержали вылет рейса Новосибирск — Ларнака. Во время предполетной проверки самолета выявились технические неисправности, исключающие возможность лететь на борту этого воздушного судна. Пассажиры должны были отправиться на Кипр в 8:40.

— На данный момент в здании аэропорта вылета ожидают 166 пассажиров, среди которых 19 детей. Все люди обеспечены горячим питанием и напитками, все желающие также могут разместиться в гостинице «River Park». — рассказала КП-Новосибирск Оксана Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ. — Пока никто не из пассажиров от вылета не отказывался. Западно-Сибирская траспортная прокуратура следить за соблюдением прав пассажиров.

Авиакомпания планирует отправить людей на Кипр резервным рейсом, который вылетит из Толмачево в 17:30. Пассажирам придется провести в аэропорту больше 8 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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