«Я ко всему готов»: Андрей Шимкив возглавит штаб подготовки к региональным выборам

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-03T10:27:44+03:00

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Спикер новосибирского заксобрания Андрей Шимкив получит новый статус. Он возглавит штаб «Единой России» при подготовке к региональным выборам 2020 года. Информацию об этом он сам подтвердил в перерыве сессии областного парламента, сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

— Я вижу свою основную задачу в том, чтобы сформировать следующий созыв заксобрания из профессионалов, которые будут достойно работать на своих избирателей, — отметил Андрей Шимкив.

Спикер также отметил, что новые полномочия его не удивили.

— Для меня уже давно ничего неожиданного не бывает — я ко всему готов в любой момент, — подчеркнул Шимкив.

Он не стал делать прогнозов по количеству мандатов, которое может получить «Единая Россия», предположив, что в целом состав областного парламента обновится на 25-30 %.

ИСТОЧНИК KP.RU