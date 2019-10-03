2019-10-03T07:31:07+03:00
Происшествия

Отравились парами: двое рабочих погибли в скважине под Новосибирском

Мужчины химическим раствором проводили чистку скважины
Надежда ЯРКОВА
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Рабочие спустились в скважину для её очистки. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.Рабочие спустились в скважину для её очистки. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.
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В Новосибирской области следователи проводят проверку по факту смерти двух рабочих, которых нашли мертвыми в скважине.

— Инцидент случился в среду вечером, 2 октября, в селе Боровое Новосибирской области. Двое 44-летних мужчин выполняли работы по очистке скважины от загрязнения. Во время работ они спустились в колодец, в котором находилась скважина, и химическим раствором начали проводить чистку. Спустя время мужчин нашли погибшими, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи проводят проверку по статье — нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчин.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи устанавливают причины смерти погибших мужчин. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи устанавливают причины смерти погибших мужчин. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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