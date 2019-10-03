2019-10-03T07:34:36+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников договорился об увеличении поставок новосибирского зерна на внешние рынки

Глава региона выступил с докладом об итогах уборки урожая на заседании правительства РФ
Ульяна ДЖАНКОВА
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Темпы уборки урожая в этом году в два раза выше прошлогодних лет.Темпы уборки урожая в этом году в два раза выше прошлогодних лет.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В этом году новосибирские аграрии начали уборочную кампанию раньше на две недели — в середине августа. Темпы уборки зерновых и технических культур в два раза выше прошлогодних лет. Сезонные работы идут хорошими темпами, в том числе благодаря техническому переоснащению сельхозпроизводства в Новосибирской области. С начала года благодаря господдержке из областного бюджета предприятия области приобрели 1243 единицы техники на сумму около 4,5 миллиарда рублей.

Промежуточные итоги уборочной кампании подтверждают предварительный прогноз региона по валовому сбору — 2,5 миллиона тонн зерна в весе после доработки. Этот объем, подчеркнул Андрей Травников, позволит обеспечить внутренние потребности Новосибирской области и направить на свободную реализацию около 800 тысяч тонн зерна.

Регион увеличивает темпы отгрузки зерна за пределы области по другим регионам и на экспорт. За 9 месяцев текущего года отгружено 641 тысяч тонн (92% общего объема вывоза 2018 года), в том числе 140 тысяч тонн зерновых и масличных культуры — на экспорт.

— Вопросы наиболее эффективной реализации профицита зерна мы обсудили с федеральными зернотрейдерами — руководством «Торгового дома «Содружество», «Объединенной зерновой компании», «ОЗК Юг». Мы договорились о заключении с сельхозтоваропроизводителями долгосрочных контрактов на поставку зерна. Будущие перспективные рынки сбыта находятся на востоке и юго-востоке нашего континента. Для увеличения экспортного потенциала Сибирского федерального округа считаем целесообразным строительство зерновых терминалов на Дальнем Востоке, — отметил губернатор.

Министр транспорта России Евгений Дитрих поддержал инициативу губернатора Андрея Травникова и подчеркнул, что Российские железные дороги заинтересованы в перевозке зерновых и удобрений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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