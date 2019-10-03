2019-10-03T05:15:01+03:00
Общество

В Новосибирске пройдет день призывника

Татьяна СОЛОВОВА
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День призывника - традиция для Новосибирской области.День призывника - традиция для Новосибирской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В четверг, 3 октября, на новосибирском стадионе «Заря» пройдет день призывника, о том, что ждет ее участников, рассказала Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Все, кто придет в этот день на стадион, смогут увидеть выставку боевой техники и вооружения, посетить презентацию военных учебных заведений МВД и МЧС, - рассказала Нина Владимировна. - А еще - стать участником интерактивных площадок по парашютному и судомодельному спорту, проверить свою меткость в пневматических и лазерных тирах.

Но это еще не все: гостей ждут показательные выступления бойцов специального назначения, курсантов военно-патриотических клубов Новосибирской области, а также показательные выступления спортсменов-планеристов и служебных собак ,

Праздник, который организует Центр патриотического воспитания Новосибирской области, начнется в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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