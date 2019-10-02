«Шла в наушниках»: сибирячку убило упавшее дерево

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-02T18:20:42+03:00

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В Новосибирске 2 октября на улице Планировочной произошел несчастный случай. Упавшее дерево придавило женщину: сибирячка скончалась на месте.

— Недалеко от Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки рабочие спиливали дерево, в этот момент мимо них проходила женщина, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск». — Спиленный ствол упал прямо на нее.

Очевидцы события пишут в социальных сетях, что девушка шла в наушниках и могла просто не заметить падающее дерево.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили факт гибели женщины. На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета.

— На месте работали сотрудники полиции, медики и следователи, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по НСО. — Женщина погибла на месте, в настоящее время расследованием данного происшествия занимается Следственный Комитет. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также личность погибшей.

Сибирячку убило упавшее дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU