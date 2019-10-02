Андрей Травников приветствовал участников «Культурного марафона» для школьников

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-02T12:32:50+03:00

Это всероссийская акция, цель которой популяризация культуры и искусства среди детей и молодежи

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Новосибирская область — один из пилотных регионов «Культурного марафона». Акция проводится с 1 октября по 14 ноября. Площадками марафона выступают новосибирские школы, в том числе 19 районов области, а также инженерный лицей НГТУ.

К участию в марафоне могут присоединиться все общеобразовательные учреждения региона. Марафон предполагает готовые сценарии занятии по проектной деятельности и вопросы для тестирования для 3-х возрастных групп обучающихся. Площадкой проведения марафона является «Яндекс.Учебник». Чтобы стать участником марафона, достаточно зарегистрироваться на площадке.

Приветствие участникам марафона направил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который высоко оценил важность проведения марафона.

— Цель «Культурного марафона» — познакомить школьников с отечественной и мировой культурой. В октябре в рамках марафона пройдут уроки по разнообразным темам — музыке, кино, театру и архитектуре, а в ноябре состоится мультимедийный тест. Уверен, что новосибирские школьники примут самое активное участие в этом масштабном и увлекательном проекте, — отметил Андрей Травников.

Культурный марафон в Новосибирской области проводится при поддержке правительства региона.

Организаторы акции — министерство культуры РФ и министерство просвещения РФ. Партнер проекта — компания ООО «Яндекс».

ИСТОЧНИК KP.RU