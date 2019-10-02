2019-10-02T07:40:11+03:00
Общество

Куртки и шапки подождут: в середине октября новосибирцев ждет теплая погода

Но в конце месяца новосибирцам опять придется померзнуть
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
Поделиться:
В середине октября в Новосибирске потеплеет до плюс 18 градусов.В середине октября в Новосибирске потеплеет до плюс 18 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Новосибирские синоптики прогнозируют потепление в городе. Несмотря на то, что первые дни октября будут достаточно прохладными, в середине месяца новосибирцев ждет теплая погода.

— К середине декады октября мы ждем повышения температуры, при отсутствии осадков, до 0-5 градусов тепла ночью и до 13-18 градусов тепла днем, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Несмотря на то, что в середине октября температура будет немного выше нормы, к концу месяца в город вновь придет похолодание. Температура днем составит 0-5 градусов тепла. Кроме того, ожидаются и осадки в виде мокрого снега.

Советуем провести на природе последние теплые деньки, при этом не убирая далеко теплые вещи.

Добавим, что сегодня новосибирцев также ждет теплый день: воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пообещал миллион рублей и «Лэнд Крузер»: новосибирец нанял киллера для убийства своего знакомого
Указом президента: Путин уволил главного следователя новосибирской полиции
Ипотека на жилье класса «комфорт+» по самой низкой процентной ставке в Новосибирске
Горячий хлеб: на Юго-западном жилмассиве загорелась пекарня
Деревянные игрушки: заключенные скрасили досуг детдомовцев
Отопление дали: квартиру бабушки-ветерана затопило в Новосибирске
За рулем был отец: 3-летний мальчик погиб под колесами трактора с прицепом
Стали лучше жить: новосибирцы покупают больше новых машин
Нерадивый отец: новосибирца, заплатившего больше полумиллиона за алименты, наказали работами
«Ушла в себя, вернусь не скоро»: белка Соня покорила сибиряков своим задумчивым видом
«Просят освободить кабинеты»: эстрадный центр «Апельсин» могут выселить из ДКЖ
Сибирским спецназовцам вручили «Краповые береты»
Миллионер, избивавший свою жену: «Бесплатно с журналистами не общаюсь»
«Просто это беспилотник»: сибиряк проехался по городу на машине с открытым капотом
"Виновато не ЭКО": Лена Ленина рассказала, почему заболела Анастасия Заворотнюк