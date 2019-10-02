Куртки и шапки подождут: в середине октября новосибирцев ждет теплая погода
Новосибирские синоптики прогнозируют потепление в городе. Несмотря на то, что первые дни октября будут достаточно прохладными, в середине месяца новосибирцев ждет теплая погода.
— К середине декады октября мы ждем повышения температуры, при отсутствии осадков, до 0-5 градусов тепла ночью и до 13-18 градусов тепла днем, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Несмотря на то, что в середине октября температура будет немного выше нормы, к концу месяца в город вновь придет похолодание. Температура днем составит 0-5 градусов тепла. Кроме того, ожидаются и осадки в виде мокрого снега.
Советуем провести на природе последние теплые деньки, при этом не убирая далеко теплые вещи.
Добавим, что сегодня новосибирцев также ждет теплый день: воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, осадков не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU