2019-10-02T04:13:17+03:00
Авто

Стали лучше жить: новосибирцы покупают больше новых машин

Чаще всего жители Новосибирска отдают предпочтение машинам из Южной Кореи
Владимир ПТАШНИК
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Новосибирцы отдают предпочтение корейским машинам.Новосибирцы отдают предпочтение корейским машинам.Фото: Владимир ИГОШИН
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С января по август 2019 года в Новосибирске продали 8313 автомобилей. По сравнению с прошлым годом, рост составил 5,6% — тогда за восемь месяцев продали всего 7871 новых авто. Такие данные опубликовал «Автостат». Также они сообщили, какие марки больше всего любят новосибирцы.

— На авторынке Новосибирска больше всего продается машин KIA. Всего 1332 автомобиля этой марки приобрели местные покупатели в период первых восьми месяцев 2019 года. Второе место у Hyundai — 1240 реализованных машин, а третье занимает LADA 1050 проданных автомобилей, — делится собранной статистикой «Автостат Инфо».

Если брать конкретные модели, то все три самые продаваемые машины — корейские. Первое место за KIA Rio, второе за соплатформенным Hyundai Solaris, а третьим любимчиком новосибирцев является кроссовер Hyundai Creta.

ИСТОЧНИК KP.RU

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