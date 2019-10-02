Стали лучше жить: новосибирцы покупают больше новых машин

СЕГОДНЯ 04:13 2019-10-02T04:13:17+03:00

Изменить размер текста: A A

С января по август 2019 года в Новосибирске продали 8313 автомобилей. По сравнению с прошлым годом, рост составил 5,6% — тогда за восемь месяцев продали всего 7871 новых авто. Такие данные опубликовал «Автостат». Также они сообщили, какие марки больше всего любят новосибирцы.

— На авторынке Новосибирска больше всего продается машин KIA. Всего 1332 автомобиля этой марки приобрели местные покупатели в период первых восьми месяцев 2019 года. Второе место у Hyundai — 1240 реализованных машин, а третье занимает LADA 1050 проданных автомобилей, — делится собранной статистикой «Автостат Инфо».

Если брать конкретные модели, то все три самые продаваемые машины — корейские. Первое место за KIA Rio, второе за соплатформенным Hyundai Solaris, а третьим любимчиком новосибирцев является кроссовер Hyundai Creta.

ИСТОЧНИК KP.RU