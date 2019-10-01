«Просто это беспилотник»: сибиряк проехался по городу на машине с открытым капотом
Пользователей соцсетей повеселил водитель, который ехал по дороге на автомобиле с открытым капотом. Очевидцы события засняли происходящее на видео из окна своей машины. Некоторые люди даже предположили, что подобные действия могут в итоге привести к аварии:
— Вы такое еще не встречали на дорогах Новосибирска, — подписали пост в паблике Вконтакте «Нетипичный Новосибирск».
Такой необычный способ вождения позабавил соцсети. Фото: Кадр из видео
Подписчики паблика не смогли удержаться от желания высказаться насчет столь необычного способа вождения автомобиля. В комментариях под постом многие люди в шутку предполагают, что, возможно, водитель просто хотел остудить двигатель машины:
— Да уж, вид открывается «замечательный» из салона!
— Может он двигатель решил остудить?
— Так и до аварии не далеко.
— Такое и правда редко удивишь. К счастью.
— Просто это беспилотник.
— Водитель не заметил, что забыл закрыть, — шутят подписчики паблика.
Сибиряк проехался по городу на машине с открытым капотом.
ИСТОЧНИК KP.RU