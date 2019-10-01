«Просто это беспилотник»: сибиряк проехался по городу на машине с открытым капотом

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-01T18:56:18+03:00

Водитель ехал на машине с открытым капотом. Фото: Кадр из видео

Видео со столь необычным способ езды попало в соцсети

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Пользователей соцсетей повеселил водитель, который ехал по дороге на автомобиле с открытым капотом. Очевидцы события засняли происходящее на видео из окна своей машины. Некоторые люди даже предположили, что подобные действия могут в итоге привести к аварии:

— Вы такое еще не встречали на дорогах Новосибирска, — подписали пост в паблике Вконтакте «Нетипичный Новосибирск».

Такой необычный способ вождения позабавил соцсети. Фото: Кадр из видео

Подписчики паблика не смогли удержаться от желания высказаться насчет столь необычного способа вождения автомобиля. В комментариях под постом многие люди в шутку предполагают, что, возможно, водитель просто хотел остудить двигатель машины:

— Да уж, вид открывается «замечательный» из салона!

— Может он двигатель решил остудить?

— Так и до аварии не далеко.

— Такое и правда редко удивишь. К счастью.

— Просто это беспилотник.

— Водитель не заметил, что забыл закрыть, — шутят подписчики паблика.

Сибиряк проехался по городу на машине с открытым капотом.

ИСТОЧНИК KP.RU