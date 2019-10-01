2019-10-01T16:07:45+03:00
Общество

Может быть в любом городе: волонтеры ищут пропавшего сибиряка в синей ветровке

О местонахождении мужчины ничего не известно с 14 сентября
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчина может находиться в разных районах города. Фото: "Лиза Алерт"Мужчина может находиться в разных районах города. Фото: "Лиза Алерт"
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Поисковой отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшего Вагайцева Владимира Петровича. Сибиряк пропал в Октябрьском районе рабочего поселка Маслянино 14 сентября. С того момента местонахождение мужчины остается неизвестным.

— Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск. — Был одет в синюю ветровку без капюшона, темно-синие джинсы. На ногах у исчезнувшего были голубые кроссовки.

Поисковики также утверждают, что пропавший может находиться в разных городах и разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где находиться Владимир Петрович, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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