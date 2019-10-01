«Зато есть парковка!»: пожарные не могли подъехать к горящему дому из-за шлагбаума
В Октябрьском районе города Новосибирска загорелась квартира на 6 этаже в жилом доме №24. Однако пожарные машины не сразу смогли подъехать к зданию из-за шлагбаума, который местные жители установили, чтобы огородить себе парковку.
— Пожарные машины не могут проехать, им путь перегородил шлагбаум, — пишет очевидец события в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом многие люди осудили жителей дома и отметили, что из-за подобного решения могла произойти самая настоящая трагедия:
— Зато у них парковка есть, что сказать.
— Я видела, как пожарные сбивали замок с этого шлагбаума, чтобы проехать.
— Там должен быть оператор для таких случаев.
— Надо было им сносить этот шлагбаум и все! — пишут пользователи соцсетей.
Пожарные не могли подъехать к дому из-за шлагбаума.
ИСТОЧНИК KP.RU