2019-10-01T14:18:39+03:00
Происшествия

«Зато есть парковка!»: пожарные не могли подъехать к горящему дому из-за шлагбаума

Ситуацию активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пожарные не могли подъехать к дому из-за шлагбаума. Фото: Кадр из видеоПожарные не могли подъехать к дому из-за шлагбаума. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе города Новосибирска загорелась квартира на 6 этаже в жилом доме №24. Однако пожарные машины не сразу смогли подъехать к зданию из-за шлагбаума, который местные жители установили, чтобы огородить себе парковку.

— Пожарные машины не могут проехать, им путь перегородил шлагбаум, — пишет очевидец события в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие люди осудили жителей дома и отметили, что из-за подобного решения могла произойти самая настоящая трагедия:

— Зато у них парковка есть, что сказать.

— Я видела, как пожарные сбивали замок с этого шлагбаума, чтобы проехать.

— Там должен быть оператор для таких случаев.

— Надо было им сносить этот шлагбаум и все! — пишут пользователи соцсетей.

Пожарные не могли подъехать к дому из-за шлагбаума.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячку, которая уехала покупать автомобиль и не вернулась, нашли погибшей
«Все воспалилось и болит»: сибирячка получила ожог глаза во время наращивания ресниц
Кто виновен - непонятно: следователи возбудили дело после падения мамы и ребенка в яму с кипятком
Перебрал: пьяный новосибирец уснул в блинной
Пешеходный переход к новому ЛДС на площади Лыщинского обойдется в 218 миллионов
Вовремя успели: пожарные спасли мужчину, надышавшегося угарным газом на пожаре
«Слабак, до Нового года три месяца осталось»: сибиряк выкинул елку в октябре и позабавил соцсети
Под контролем Бастрыкина: СК подключился к проверке приюта в Чановском районе
«Комсомольская правда» и новосибирские блогеры едут в Ордынский район
Даже аппетит пропал: в ветклинику привели волкодава, тоскующего по любви
Трагедия в Бердске: мертвую девочку-подростка нашли под окнами общежития
7,8 миллиардов для Мешалкина: Дмитрий Медведев подписал документ о реконструкции знаменитой клиники
Снег помешал: летевший из Новосибирска самолет вынужденно приземлился в Иркутске
Черепашка, ты куда? Мужчина, переползавший дорогу по светофору, повеселил соцсети
«Тыковка в горошек»: новосибирцев рассмешила девушка с пятнами на голове
Надышались угарным газом: семья с тремя детьми уснули в доме с дровяной печью
Нашли по ДНК: новосибирец ограбил кафе «Дядя Денер» и офис микрозаймов
Опрокинулся на бок: на Советском шоссе столкнулись шесть машин