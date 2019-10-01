«Зато есть парковка!»: пожарные не могли подъехать к горящему дому из-за шлагбаума

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-01T14:18:39+03:00

Пожарные не могли подъехать к дому из-за шлагбаума. Фото: Кадр из видео

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В Октябрьском районе города Новосибирска загорелась квартира на 6 этаже в жилом доме №24. Однако пожарные машины не сразу смогли подъехать к зданию из-за шлагбаума, который местные жители установили, чтобы огородить себе парковку.

— Пожарные машины не могут проехать, им путь перегородил шлагбаум, — пишет очевидец события в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие люди осудили жителей дома и отметили, что из-за подобного решения могла произойти самая настоящая трагедия:

— Зато у них парковка есть, что сказать.

— Я видела, как пожарные сбивали замок с этого шлагбаума, чтобы проехать.

— Там должен быть оператор для таких случаев.

— Надо было им сносить этот шлагбаум и все! — пишут пользователи соцсетей.

Пожарные не могли подъехать к дому из-за шлагбаума.

ИСТОЧНИК KP.RU