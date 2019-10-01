2019-10-01T11:13:43+03:00
Происшествия

Вовремя успели: пожарные спасли мужчину, надышавшегося угарным газом на пожаре

Всего из горящего дома было эвакуировано 25 жильцов
Владимир ПТАШНИК
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Мужчину увезли в больницу с отравлением угарным газом.Мужчину увезли в больницу с отравлением угарным газом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Инцидент произошел сегодня утром, 1 октября. На улице Громова, 22 загорелась девятиэтажка. Пожар был в квартире на четвертом этаже.

— Пожар был обнаружен в 6:27, пожарные расчеты прибыли на место уже через 7 минут. Открытый огонь был ликвидирован в 6:51. Во время пожара самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, еще пятерых эвакуировали полицейские, которые прибыли на место происшествия. Помимо этого, пожарным удалось спасти одного мужчину — он был госпитализирован с отравлением угарными газами. Других пострадавших нет, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что квартира после пожара оказалась закопчена по всей площади. Открытый огонь горел в районе балкона, повредив и уничтожив личные вещи хозяев квартиры, которые находились там. Так же огонь оплавил оконный проем соседней квартиры.

Причина пожара пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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