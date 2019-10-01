2019-10-01T07:09:26+03:00
Происшествия

Трагедия в Бердске: мертвую девочку-подростка нашли под окнами общежития

Под Новосибирском, в городе Бердск под окнами общежития нашли тело 16-летней девушки
Надежда ЯРКОВА
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По предварительной информации, это был несчастный случай.По предварительной информации, это был несчастный случай.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Трагический инцидент произошел в понедельник вечером, 30 сентября. В Бердске погибла молодая девушка.

— В 18:45 из окна квартиры на восьмом этаже дома №40 на улице Комсомольская в Бердске выпала девушка 2003 года рождения. От полученных травм она погибла на месте, — рассказали КПНовосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции и следственного комитета. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

— По предварительной информации, это был несчастный случай, — добавили в ведомстве.

По некоторым данным, погибшая девушка являлась студенткой Бердского колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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