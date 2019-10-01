Трагедия в Бердске: мертвую девочку-подростка нашли под окнами общежития
Трагический инцидент произошел в понедельник вечером, 30 сентября. В Бердске погибла молодая девушка.
— В 18:45 из окна квартиры на восьмом этаже дома №40 на улице Комсомольская в Бердске выпала девушка 2003 года рождения. От полученных травм она погибла на месте, — рассказали КП — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции и следственного комитета. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.
— По предварительной информации, это был несчастный случай, — добавили в ведомстве.
По некоторым данным, погибшая девушка являлась студенткой Бердского колледжа.
ИСТОЧНИК KP.RU