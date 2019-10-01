7,8 миллиардов для Мешалкина: Дмитрий Медведев подписал документ о реконструкции знаменитой клиники

СЕГОДНЯ 06:42 2019-10-01T06:42:52+03:00

Деньги пойдут на строительство двух новых лечебных корпусов и закупку нового оборудования

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Постановление Правительства РФ по выделению средств для реконструкции клиники имени Мешалкина вышло 26 сентября. На эти цели из федерального бюджета потратят почти 8 миллиардов рублей — деньги будут выделяться с 2019 по 2023 год.

— Общий объем капитальных вложений составит 7 834 157,8 тысяч рублей, из них в 2019 году — 195 157,8 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Реконструкция включает в себя модернизацию радиологического корпуса, строительство двух новых лечебных корпусов, один из которых будет детским, закупку нового оборудования и многое другое.

В правительстве уверены, что после реконструкции, клиника сможет оказывать более качественную медицинскую помощь не только жителям Сибирского федерального округа, но также Дальневосточного и Уральского.

ИСТОЧНИК KP.RU