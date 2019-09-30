«Зима близко»: автомобилисты попали под снегопад на трассе под Новосибирском
Сибирские автомобилисты попали под сильный снегопад на федеральной трассе Новосибирск — Омск. Водители засняли неожиданную для конца сентября погоду на видео из окна своих машин. Позже ролик попал в социальные сети.
— А вот и вести с наших трасс. Такая погода сегодня была на Омской трассе, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АвтоБердск». — Видео снегопада прислал один из подписчиков группы.
В комментариях под постом мнения людей разделились. Некоторые уверены, что в наших суровых сибирских погодных условиях снегом в середине осени уже никого не удивишь. А некоторые считают, что для таких метелей еще все-таки не время:
— Как будто первый раз такое у нас в Сибири!
— Зима уже рядом, однако.
— Неужели уже сегодня снег?
— Это просто жесть! — пишут люди.
Автомобилисты попали под снегопад на трассе под Новосибирском.
ИСТОЧНИК KP.RU