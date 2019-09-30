2019-09-30T18:40:18+03:00
Общество

«Зима близко»: автомобилисты попали под снегопад на трассе под Новосибирском

Ролик, снятый водителями, попал в соцсети
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряки попали под сильный снегопад на трассе Новосибирск-Омск. Фото: Кадр из видеоСибиряки попали под сильный снегопад на трассе Новосибирск-Омск. Фото: Кадр из видео
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Сибирские автомобилисты попали под сильный снегопад на федеральной трассе НовосибирскОмск. Водители засняли неожиданную для конца сентября погоду на видео из окна своих машин. Позже ролик попал в социальные сети.

— А вот и вести с наших трасс. Такая погода сегодня была на Омской трассе, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АвтоБердск». — Видео снегопада прислал один из подписчиков группы.

В комментариях под постом мнения людей разделились. Некоторые уверены, что в наших суровых сибирских погодных условиях снегом в середине осени уже никого не удивишь. А некоторые считают, что для таких метелей еще все-таки не время:

— Как будто первый раз такое у нас в Сибири!

— Зима уже рядом, однако.

— Неужели уже сегодня снег?

— Это просто жесть! — пишут люди.

Автомобилисты попали под снегопад на трассе под Новосибирском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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