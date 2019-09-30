2019-09-30T18:03:03+03:00
Спорт

«Ребята рано расслабились»: «Сибирь» проиграла «Адмиралу из Владивостока

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды «Адмирал»
Алена КУЛЕШОВА
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Хоккейная команда "Сибирь" потерпела поражение в игре против "Адмирала" из Владивостока. Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)Хоккейная команда "Сибирь" потерпела поражение в игре против "Адмирала" из Владивостока. Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
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Хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение в игре с командой «Адмирал». Матч состоялся во Владивостоке сегодня, 30 сентября. Несмотря на то, что игра началась для сибиряков многообещающе, финальный счет составил 3:1 в пользу команды «Адмирал».

— До 58 минуты «Сибирь» вела в счете 2:0, но на 58 минуте нападающий нашей команды Максим Казаков заработал ненужное удаление в зоне «Адмирала», — сообщается в паблике ХК Сибирь (Новосибирская область). — Хозяева реализовали большинство, а затем сравняли счет, заменив вратаря шестым полевым хоккеистом. И в серии бросков хоккеисты «Адмирала» оказались сильнее.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей продолжают ни смотря ни на что поддерживать команду «Сибирь» и желают им удачи в следующих матчах:

— Все-таки, никогда не стоит недооценивать своих соперников.

— В такие моменты болельщики наоборот должны еще больше поддерживать свою команду!

— Жаль, конечно. Но ничего, мы еще возьмем реванш. «Сибирь» вперед!

— Играли неплохо, просто расслабились рано, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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