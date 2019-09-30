«Ребята рано расслабились»: «Сибирь» проиграла «Адмиралу из Владивостока
Хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение в игре с командой «Адмирал». Матч состоялся во Владивостоке сегодня, 30 сентября. Несмотря на то, что игра началась для сибиряков многообещающе, финальный счет составил 3:1 в пользу команды «Адмирал».
— До 58 минуты «Сибирь» вела в счете 2:0, но на 58 минуте нападающий нашей команды Максим Казаков заработал ненужное удаление в зоне «Адмирала», — сообщается в паблике ХК Сибирь (Новосибирская область). — Хозяева реализовали большинство, а затем сравняли счет, заменив вратаря шестым полевым хоккеистом. И в серии бросков хоккеисты «Адмирала» оказались сильнее.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей продолжают ни смотря ни на что поддерживать команду «Сибирь» и желают им удачи в следующих матчах:
— Все-таки, никогда не стоит недооценивать своих соперников.
— В такие моменты болельщики наоборот должны еще больше поддерживать свою команду!
— Жаль, конечно. Но ничего, мы еще возьмем реванш. «Сибирь» вперед!
— Играли неплохо, просто расслабились рано, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU