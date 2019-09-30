«Что за подонки»: живодеры перерезали щенку горло и бросили умирать

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-30T16:18:22+03:00

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Сибирячка обнаружила около своего дома щенка с перерезанным горлом. Пса, находившегося в критическом состоянии, девушка сразу же отвезла в ветеринарную клинику.

— Мы привезли в клинику этого бездомного песика с перерезанным горлом, — пишет девушка на сайте Flamp.ru — По дороге в клинику мы позвонили и предупредили о том, что везем сложного пациента. Когда мы приехали, нас уже там ждали. Хирург Олег Павлович Левченко прооперировал это пса и даже дал нам с собой медикаментов. Хочется сказать за это огромное спасибо ему и всему персоналу клиники!

В клинике корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что таких пациентов, к счастью, они встречают не так часто. Однако подобные случаи в наше время имеют место быть.

— Собака поступила к нам вечером, 24 сентября. Это был обычный беспородный щенок, — рассказал КП-Новосибирск Олег Левченко. — У пса было несколько глубоких ран на горле, практически до самой кости, но главные сосуды были не задеты. Благодаря этому у него не было сильного кровотечения, и ему удалось выжить. Повреждения собаке были нанесены примерно за 12 часов до того, как она попала к нам. Начала распространяться инфекция, уже был некроз по краям раны. Было понятно, что такую резаную рану мог нанести собаке только человек.

Ветеринар рассказал, что щенка они тут же прооперировали, назначили ему антибиотики и обезболивающие препараты, а после этого передали в руки женщине, которая и привезла его в клинику. Через некоторое время ему будет необходимо снова приехать на прием в клинику, чтобы проконтролировать, как заживает рана.

Сейчас, как утверждает сибирячка, щенок идет на поправку, вовсю бегает и с аппетитом кушает свой корм. По словам Олега Левченко, у пса все шансы на то, чтобы благополучно выздороветь.

ИСТОЧНИК KP.RU