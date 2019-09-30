Новосибирских предпринимателей приглашают обсудить будущее оптовых и розничных рынков

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-30T13:45:26+03:00

Конференция будет проходить в Москве с 23 по 25 октября

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Новосибирских предпринимателей приглашают принять участие во Всероссийской конференции «Оптовые и розничные рынки: сегодня и завтра», которая пройдет с 23 по 25 октября. Это мероприятие призвано помочь субъектам Российской Федерации создать современные оптовые продовольственные рынки, которые будут отвечать необходимым требованиям, а также подготовить предложения по развитию и совершенствованию работы розничных рынков. В конференции примут участие сотрудники Минпромторга России, РосАгроМаркета, Компании МЕТRО и других организаций и учреждений.

На мероприятии специалисты дадут оценку роли оптовых продовольственных рынков в решении проблемы обеспечения продовольствием населения крупных городов. А также их взаимодействии с розничными рынками и отечественными товаропроизводителями, предприятиями торговли и общественного питания. Это может помочь решить проблемы сбыта производителей продукции на внутреннем рынке.

— Участники смогут ознакомиться с опытом создания крупнейших оптовых продовольственных рынков в странах Евросоюза, США, Японии и Китае, — сообщают в пресс-службе Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства в Новосибирской области. — Также на конференции можно будет ознакомиться с опытом современного оптового и розничного рынка, созданного в Московском регионе и отвечающего требованиям указанной Концепции.

Программу мероприятия можно найти в сети, принять в ней участие приглашают представителей органов регулирования торговли, руководителей оптовых и розничных рынков, крупных товаропроизводители, заинтересованных в формировании эффективных продовольственных связей с Московским регионом. Конференция пройдет по адресу город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ГК «Измайлово», корпус Альфа, конференц-зал № 7 (VIР).

ИСТОЧНИК KP.RU