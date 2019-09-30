«Гордость берет»: 101-летнюю болельщицу с юбилеем поздравил хоккеист «Сибири»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-30T10:12:30+03:00

Хоккеист Никита Шашков пришел в гости к 101-летней болельщице. Стоп-кадр с видео: vk.com/hcsibir1962.

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Нападающий «Сибири» Никита Шашков получил от бабушки не только слова благодарности, но и несколько наставлений.

29 сентября отметила свой день рождения, пожалуй, самая взрослая фанатка хоккейного клуба «Сибирь» — Таисья Федоровна. Ей исполнился 101 год, с чем ее поздравил хоккеист «Сибири» Никита Шашков — он пришел к ней в гости и вручил подарки с символикой клуба. Видео этого поздравления опубликовали в официальной группе ХК «Сибирь» в соцсетях в «ВКонтакте».

— Мы успели отпраздновать вместе с ней 99 и 100 лет, а сегодня Никита Шашков поздравил ее со 101-м днем рождения! — отметили в пресс-службе клуба.

Пользователи социальных сетей также присоединились к поздравлениям Таисьи Федоровны. Но больше всего им понравилась фраза, которую в видео сказала именинница: «Не расслабляйтесь!»

— Надо в раздевалке «Сибири» на стене большими буквами написать эти золотые слова, — предлагают подписчики.

— Не расслабляйтесь! Бабушка вам пожелала, а мы присоединяемся, — поддерживают Таисью Федоровну комментаторы.

Надеемся, что хоккеисты прислушаются к совету своей самой взрослой фанатки и смогут порадовать ее новыми победами.

101-летнюю болельщицу с юбилеем поздравил хоккеист "Сибири".Два года назад у нас появилась традиция 29 сентября ехать на ОбьГЭС, чтобы поздравить нашу преданную болельщицу Таисью Фёдоровну с днём рождения! Мы успели отпраздновать вместе с ней 99 и 100 лет, а сегодня Никита Шашков поздравил её со 101-м днём рождения!

ИСТОЧНИК KP.RU