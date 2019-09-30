2019-09-30T09:19:02+03:00
Происшествия

Во время пожара на ферме под Новосибирском погибло 154 теленка

Возможной причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования
Алена КУЛЕШОВА
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в пожаре в Новосибирской области погибли 154 теленка. Фото: ГУ МЧС НСОв пожаре в Новосибирской области погибли 154 теленка. Фото: ГУ МЧС НСО
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На ферме в селе Новоспасск Барабинского района Новосибирской области вечером 29 сентября произошел крупный пожар. Загоревшийся деревянный телятник тушили около четырех часов пожарные и местные добровольцы.

— Первые подразделения прибыли на место случившегося спустя шесть минут после поступления вызова. Пожарным помогали люди из местной команды добровольцев, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. — Возгорание удалось обнаружить достаточно поздно, к этому времени оно уже успело приобрести значительные размеры.

В спецслужбе также сообщают, что общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. А под обрушившейся кровлей погибли 154 теленка.

Локализировать пожар удалось за полчаса, из них на ликвидацию открытого горения ушло 15 минут. Больше всего времени ушло на проливку и разбор горевших конструкций. На это сотрудники спецслужб потратили около трех часов.

Предполагаемой причиной случившегося пожарные называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, в 2013 году в Новосибирской области из пожара во дворе одного из частных домов погибли корова, теленок и 30 кур. Никто из хозяев горевших построек, к счастью, не пострадал. Причиной произошедшего сотрудники МЧС также называли нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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