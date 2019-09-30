2019-09-30T08:27:35+03:00
Общество

«Ее подставили»: Лена Ленина вступилась за звезду сериала «Счастливы вместе», попавшуюся на кокаине

Светская львица хочет верить, что задержанная — просто похожая на актрису женщина
Надежда ЯРКОВА
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Лена Ленина хочет верить в то, что скандал с Натальей Бочкаревой, это просто ошибка. Фото: instagram.com/lenaleninaofficial.Лена Ленина хочет верить в то, что скандал с Натальей Бочкаревой, это просто ошибка. Фото: instagram.com/lenaleninaofficial.
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Известная российская модель и писательница Лена Ленина написала пост в соцсетях, в котором выразила беспокойство за актрису, звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву.

— Скандал разразился с Натальей Бочкаревой, якобы, при ней нашли кокаин. Я традиционно ищу оправдание товарищам. Хотя сама категорически против наркотиков! Но Наташа отрицает все в своем заявлении, и я хочу ей верить. Но женщина, очень похожая на нее, не отрицает ничего на видео задержания полицией. Что же случилось на самом деле? Кто подставил актрису? — недоумевает писательница.

Ленина отметила, что сама звонить Наташе и спрашивать, что произошло на самом деле, стесняется.

По ее словам, источники пишут, что «в интернете появилось видео задержания женщины, у которой при себе находились наркотики и она очень похожа на звезду сериала «Счастливы вместе». На вопрос о том, как ее зовут, она ответила: «Бочкарева Наталья Владимировна». Она стоит в наручниках боком к оператору, но несколько раз поворачивается лицом к камере. На уточняющие вопросы о том, что за вещество при ней нашли, задержанная ответила, что кокаин. Затем ее спросили, где находится наркотик, на это она заявила: «Здесь. Во мне». На вопрос о том, находится ли у нее что-то в сумке, женщина ответила отрицательно». Намек был на то, что наркотик находился в нижнем белье.

— И женщина на видео очень похожа на Наталью. Многие из вас видели это видео. Но я очень хочу верить Наташе, когда она заявляет, что это не она. Как же тогда объясняется эта странная история? Пока больше вопросов. Она же мать троих детей! Может, это женщина просто очень похожа на Наташу и решила выдать себя за нее? Ведь не стала бы Наташа, зная, что ее снимают, опровергать информацию. Или не знала? — переживает за актрису Лена Ленина.

Громкий скандал разразился в субботу, 28 сентября. В Сети появилась информация о том, что московские полицейские задержали актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». При себе у известной артистки якобы нашли чуть меньше грамма кокаина. Сотрудники ГИБДД остановили принадлежащий Бочкаревой Cadillac Escalade для проверки документов. Актриса вела себя очень странно и возбужденно, а потому стражи порядка спросили, не принимали ли она чего запрещенного. Наталья якобы не стала это отрицать и при понятых достала из трусов сверток с наркотиками. В отношении актрисы было заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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