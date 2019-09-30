2019-09-30T05:21:59+03:00
Общество

«Жалуются на маленькие порции и недоедание»: прокуратура проверит приют для детей и подростков

Дети в приюте под Новосибирском жалуются на некачественную еду, маленькие порции и отсутствие лекарств
Надежда ЯРКОВА
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Дети жалуются на маленькие порции еды в приюте.Дети жалуются на маленькие порции еды в приюте.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Прокуратура организовала проверку после появившихся сообщений о некачественном питании детей в «Социальном приюте для детей и подростков» Чановского района Новосибирской области.

— По некоторым сведениям, дети в приюте жалуются на некачественную еду, маленькие порции и недоедание, а также отсутствие лекарств в выходные дни. Прокуратура с привлечением контролирующих органов проверит качество питания, соблюдение должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований, если данные факты подтвердятся, прокуратурой будут приняты меры.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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