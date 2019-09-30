«Жалуются на маленькие порции и недоедание»: прокуратура проверит приют для детей и подростков
Прокуратура организовала проверку после появившихся сообщений о некачественном питании детей в «Социальном приюте для детей и подростков» Чановского района Новосибирской области.
— По некоторым сведениям, дети в приюте жалуются на некачественную еду, маленькие порции и недоедание, а также отсутствие лекарств в выходные дни. Прокуратура с привлечением контролирующих органов проверит качество питания, соблюдение должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщает прокуратура Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что при наличии оснований, если данные факты подтвердятся, прокуратурой будут приняты меры.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU