Нужда заставила: сожитель украл у сибирячки золотые украшения и сдал в ломбард
Инцидент произошел в Советском районе Новосибирска. 26 сентября в отдел полиции обратилась местная жительница, заявив о краже. Женщина сообщила, что обнаружила в квартире пропажу золотых изделий. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
— Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 36-летний сожитель заявительницы, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся. Оказалось, что украденные ювелирные украшения мужчина сбыл в ломбарды, а вырученные с них деньги потратил на собственные нужды, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье — кража. Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU