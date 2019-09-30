2019-09-30T03:20:04+03:00
Происшествия

Нужда заставила: сожитель украл у сибирячки золотые украшения и сдал в ломбард

Вырученные с золотых изделий деньги он потратил на свои нужды
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряк украл золотые изделия своей сожительницы и сдал в ломбард.Сибиряк украл золотые изделия своей сожительницы и сдал в ломбард.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Инцидент произошел в Советском районе Новосибирска. 26 сентября в отдел полиции обратилась местная жительница, заявив о краже. Женщина сообщила, что обнаружила в квартире пропажу золотых изделий. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

— Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 36-летний сожитель заявительницы, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся. Оказалось, что украденные ювелирные украшения мужчина сбыл в ломбарды, а вырученные с них деньги потратил на собственные нужды, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье — кража. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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