Синоптики рассказали, когда в Новосибирске выпадет снег

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-29T09:59:25+03:00

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Прогноз погоды на ближайшие дни в Новосибирске не радует. В понедельник в городе выпадем мокрый снег с дождем, об этом сообщают синоптики в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— 30 сентября — облачно с прояснениями, ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой дождь. Температура ночью — от -1 до +1 градуса.

По прогнозу портала Яндекс.Погода, снег будет идти не только в ночь на понедельник, но и весь первый день рабочей недели, а также утром во вторник. При этом ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью от 2 до 5 метров в секунду.

Прогноз по области от гидрометцентра:

— Облачно с прояснениями, ночью небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, днем местами небольшие осадки, по востоку местами умеренные, по западу без осадков.

Снег и слякоть придут в Новосибирск не навсегда, ближе к среде установится теплая, солнечная погода. В среду потеплеет до 11 градусов, в четверг до 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU