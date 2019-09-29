«Даже мимо проезжать жарко»: в Новосибирске на дороге сгорели «Жигули»

СЕГОДНЯ 06:30 2019-09-29T06:30:36+03:00

Автомобиль сгорел до тла, водитель скрылся с места аварии. Фото: кадр из видео/vk.com/avto54police

Водитель машины, выпрыгнул из нее и скрылся с места ДТП

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Сегодня, 29 сентября, около семи часов утра на дамбе ОбьГЭС случилась авария. Столкнулись ВАЗ и ГАЗель, в результате аварии, легковой автомобиль загорелся. Для тушения пришлось вызвать пожарных.

— Водитель ВАЗа после аварий покинул автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас выясняются обстоятельства столкновения, разыскивается водитель, покинувший место ДТП, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

В сети уже появляются фотографии и видео с места аварии. В паблике «ДПС-Контроль.НСО» опубликовано съемка из проезжающего мимо автомобиля. Молодые люди говорят, что даже проезжать мимо с горящей машиной жарко. Поток машин объезжает «факел» по встречной полосе и обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU