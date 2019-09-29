«Даже мимо проезжать жарко»: в Новосибирске на дороге сгорели «Жигули»
Сегодня, 29 сентября, около семи часов утра на дамбе ОбьГЭС случилась авария. Столкнулись ВАЗ и ГАЗель, в результате аварии, легковой автомобиль загорелся. Для тушения пришлось вызвать пожарных.
— Водитель ВАЗа после аварий покинул автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас выясняются обстоятельства столкновения, разыскивается водитель, покинувший место ДТП, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.
В сети уже появляются фотографии и видео с места аварии. В паблике «ДПС-Контроль.НСО» опубликовано съемка из проезжающего мимо автомобиля. Молодые люди говорят, что даже проезжать мимо с горящей машиной жарко. Поток машин объезжает «факел» по встречной полосе и обочине.
ИСТОЧНИК KP.RU