2019-09-29T06:30:36+03:00
Происшествия

«Даже мимо проезжать жарко»: в Новосибирске на дороге сгорели «Жигули»

Водитель машины, выпрыгнул из нее и скрылся с места ДТП
Екатерина КОМЯКОВА
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Автомобиль сгорел до тла, водитель скрылся с места аварии. Фото: кадр из видео/vk.com/avto54policeАвтомобиль сгорел до тла, водитель скрылся с места аварии. Фото: кадр из видео/vk.com/avto54police
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Сегодня, 29 сентября, около семи часов утра на дамбе ОбьГЭС случилась авария. Столкнулись ВАЗ и ГАЗель, в результате аварии, легковой автомобиль загорелся. Для тушения пришлось вызвать пожарных.

— Водитель ВАЗа после аварий покинул автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас выясняются обстоятельства столкновения, разыскивается водитель, покинувший место ДТП, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

В сети уже появляются фотографии и видео с места аварии. В паблике «ДПС-Контроль.НСО» опубликовано съемка из проезжающего мимо автомобиля. Молодые люди говорят, что даже проезжать мимо с горящей машиной жарко. Поток машин объезжает «факел» по встречной полосе и обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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