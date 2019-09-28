«Там армяне, азербайджанцы и таджики друг против друга»: массовая драка произошла в Ленинском районе
В субботу, 28 сентября, на улице Хилокской группа людей устроила потасовку. Что послужило причиной, неизвестно. На видео, опубликованном в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», лишь видно, что будто по команде люди начинают бежать. Очевидцы утверждают, что на месте происшествия были слышны хлопки, похожие на звуки выстрелов.
— 27 сентября в отдел полиции №7 “Ленинский” поступило сообщение о нарушении общественного порядка, вызванного группой лиц на улице Хилокской, 3. Пострадавших нет. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются причастные, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам очевидцев, участниками столкновения стали иностранцы:
— Там армяне, азербайджанцы и таджики друг против друга, — пишут новосибирцы.
Драка на Хилокском.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU