«Там армяне, азербайджанцы и таджики друг против друга»: массовая драка произошла в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-28T17:25:21+03:00

Как сообщают в полиции, пострадавших нет, проводится проверка

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В субботу, 28 сентября, на улице Хилокской группа людей устроила потасовку. Что послужило причиной, неизвестно. На видео, опубликованном в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», лишь видно, что будто по команде люди начинают бежать. Очевидцы утверждают, что на месте происшествия были слышны хлопки, похожие на звуки выстрелов.

— 27 сентября в отдел полиции №7 “Ленинский” поступило сообщение о нарушении общественного порядка, вызванного группой лиц на улице Хилокской, 3. Пострадавших нет. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются причастные, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам очевидцев, участниками столкновения стали иностранцы:

— Там армяне, азербайджанцы и таджики друг против друга, — пишут новосибирцы.

Драка на Хилокском.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU