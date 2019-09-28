2019-09-28T17:25:21+03:00
Происшествия

«Там армяне, азербайджанцы и таджики друг против друга»: массовая драка произошла в Ленинском районе

Как сообщают в полиции, пострадавших нет, проводится проверка
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Участники столкновения - иностранцы. Фото: АСТ-54Участники столкновения - иностранцы. Фото: АСТ-54
Изменить размер текста:

В субботу, 28 сентября, на улице Хилокской группа людей устроила потасовку. Что послужило причиной, неизвестно. На видео, опубликованном в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», лишь видно, что будто по команде люди начинают бежать. Очевидцы утверждают, что на месте происшествия были слышны хлопки, похожие на звуки выстрелов.

— 27 сентября в отдел полиции №7 “Ленинский” поступило сообщение о нарушении общественного порядка, вызванного группой лиц на улице Хилокской, 3. Пострадавших нет. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются причастные, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам очевидцев, участниками столкновения стали иностранцы:

— Там армяне, азербайджанцы и таджики друг против друга, — пишут новосибирцы.

Драка на Хилокском.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Даже не верится»: новосибирцы скорбят по Марку Захарову
«Чуток вспотели»: сибирячка показала откровенный танец в «невидимых» велосипедках
«Что он слушает?»: в Новосибирске дедушка в майке станцевал в автобусе
«На трех лапах и в повязке»: пес сбежал после операции из новосибирской клиники
«Круче только Киркоров!»: Элджей похвастал количеством кроссовок Versace и новым айфоном
В Академгородке ночлежку для бомжей продали за 50,5 миллионов рублей
«Она выпала из машины, шевелила рукой, но взгляд — стеклянный»: на Каменском шоссе серьезное ДТП
«Куда с утра пораньше в субботу все поехали?»: на левом берегу затор
"Хотелось материться": новосибирец сравнил маленьких детей в трамвае с «багажом» и собаками
Колючая прелесть: новосибирские волонтеры взяли «на воспитание» ушастую ежиху
«Это не чипсы, а золото!»: сибиряков рассмешили высокие цены на продукты
«Когда устал нести добычу в гнездо»: сибиряков в метро рассмешил парень с соколом
Сибирский Левша продает яблочную косточку за 38 тысяч рублей
Сибирячка – о землетрясении в Стамбуле: «Все шаталось, люди эвакуировались, связь пропала»
Хозяйка погибшего кота Моти рассказала о результатах судебной экспертизы
«Не видела ребенка два года»: сибирячке вернули сына, которого от нее прятал бывший муж
Новосибирские предприятия приглашают поучаствовать в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
В Черепаново открыли фитнес-парк «Березовая роща»
Новосибирские полицейские поймали банду с девятью килограммами наркотиков