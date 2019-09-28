2019-09-28T10:31:17+03:00
Общество

В Академгородке ночлежку для бомжей продали за 50,5 миллионов рублей

На участок с ветхим зданием претендовали сразу несколько крупных ритейлеров
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
За ночлежку для бомжей сражались сразу несколько крупных торговых сетей. Фото: "Родные берега"За ночлежку для бомжей сражались сразу несколько крупных торговых сетей. Фото: "Родные берега"
Изменить размер текста:

Как сообщает издание «Родные берега», заброшенный деревянный магазин находится по адресу: улица Российская дом 37. Двухэтажное здание давно в аварийном состоянии, пережило несколько пожаров, которые устраивали бомжи, облюбовавшие место под ночлежку.

Дом. РФ, агентство по ипотечному жилищному кредитованию, выставили здание и участок под ним — 23 сотки, на продажу.

Известно, что участниками торгов стало рекордное количество желающих — 27. Интерес к земле проявили известные торговые сети, например, алтайская «Мария Ра» и новосибирская «Горожанка».

Стартовая цена участка была чуть больше семи миллионов, в итоге 23 сотки были проданы аж за пятьдесят с половиной миллионов рублей. Борьба была долгой и упорной. Если посчитать, то одна сотка участка составила чуть больше двух миллионов рублей. Это стоимость однушки в панельной девятиэтажке.

Как стало известно «Родным берегам, в аукционе победило ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест». Эта компания — основной застройщик в Советском районе. Также фирма известна расселением ветхого жилья в микрорайоне Щ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она выпала из машины, шевелила рукой, но взгляд — стеклянный»: на Каменском шоссе серьезное ДТП
«Куда с утра пораньше в субботу все поехали?»: на левом берегу затор
"Хотелось материться": новосибирец сравнил маленьких детей в трамвае с «багажом» и собаками
Колючая прелесть: новосибирские волонтеры взяли «на воспитание» ушастую ежиху
«Это не чипсы, а золото!»: сибиряков рассмешили высокие цены на продукты
«Когда устал нести добычу в гнездо»: сибиряков в метро рассмешил парень с соколом
Сибирский Левша продает яблочную косточку за 38 тысяч рублей
Сибирячка – о землетрясении в Стамбуле: «Все шаталось, люди эвакуировались, связь пропала»
Хозяйка погибшего кота Моти рассказала о результатах судебной экспертизы
«Не видела ребенка два года»: сибирячке вернули сына, которого от нее прятал бывший муж
Новосибирские предприятия приглашают поучаствовать в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
В Черепаново открыли фитнес-парк «Березовая роща»
Новосибирские полицейские поймали банду с девятью килограммами наркотиков