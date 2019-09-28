В Академгородке ночлежку для бомжей продали за 50,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-28T10:31:17+03:00

За ночлежку для бомжей сражались сразу несколько крупных торговых сетей. Фото: "Родные берега"

На участок с ветхим зданием претендовали сразу несколько крупных ритейлеров

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Как сообщает издание «Родные берега», заброшенный деревянный магазин находится по адресу: улица Российская дом 37. Двухэтажное здание давно в аварийном состоянии, пережило несколько пожаров, которые устраивали бомжи, облюбовавшие место под ночлежку.

Дом. РФ, агентство по ипотечному жилищному кредитованию, выставили здание и участок под ним — 23 сотки, на продажу.

Известно, что участниками торгов стало рекордное количество желающих — 27. Интерес к земле проявили известные торговые сети, например, алтайская «Мария Ра» и новосибирская «Горожанка».

Стартовая цена участка была чуть больше семи миллионов, в итоге 23 сотки были проданы аж за пятьдесят с половиной миллионов рублей. Борьба была долгой и упорной. Если посчитать, то одна сотка участка составила чуть больше двух миллионов рублей. Это стоимость однушки в панельной девятиэтажке.

Как стало известно «Родным берегам, в аукционе победило ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест». Эта компания — основной застройщик в Советском районе. Также фирма известна расселением ветхого жилья в микрорайоне Щ.

ИСТОЧНИК KP.RU