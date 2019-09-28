«Она выпала из машины, шевелила рукой, но взгляд — стеклянный»: на Каменском шоссе серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-28T09:27:39+03:00

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О серьезном ДТП, которое произошло 28 сентября в Новосибиске, сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Столкнулись Ниссан Марч и УАЗ Патриот. Очевидцы утверждают, что, судя по повреждениям, встреча была лобовой. От удара УАЗ развернуло на дороге, а Ниссан выбросило на обочину. Видимо, скорость была большой: от удара у Патриота вылетело колесо.

КП-Новосибирск удалось пообщаться с очевидцами страшной аварии. Молодая сибирячка в этом время шла по тротуару на остановку: на ее глазах все и случилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/734642" frameborder="0"></iframe> Первые минуты после столкновение ниссан марч и УАза Патриот.

— Девушка выпала из машины, она шевелила рукой, но ее взгляд был стеклянным, в никуда. Еще бы минута, и я бы была там же. Мне просто повезло, — рассказывает сибирячка. — Водитель с УАЗа вроде сразу выбежал и еще мужчины со встречного направления, в общем, там сразу толпа образовалась, не поняла, был ли он среди них или нет.

О состоянии пострадавшей пока неизвестно.

Авария на Каменском шоссе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU