«Она выпала из машины, шевелила рукой, но взгляд — стеклянный»: на Каменском шоссе серьезное ДТП
О серьезном ДТП, которое произошло 28 сентября в Новосибиске, сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Столкнулись Ниссан Марч и УАЗ Патриот. Очевидцы утверждают, что, судя по повреждениям, встреча была лобовой. От удара УАЗ развернуло на дороге, а Ниссан выбросило на обочину. Видимо, скорость была большой: от удара у Патриота вылетело колесо.
КП-Новосибирск удалось пообщаться с очевидцами страшной аварии. Молодая сибирячка в этом время шла по тротуару на остановку: на ее глазах все и случилось.
Первые минуты после столкновение ниссан марч и УАза Патриот.
— Девушка выпала из машины, она шевелила рукой, но ее взгляд был стеклянным, в никуда. Еще бы минута, и я бы была там же. Мне просто повезло, — рассказывает сибирячка. — Водитель с УАЗа вроде сразу выбежал и еще мужчины со встречного направления, в общем, там сразу толпа образовалась, не поняла, был ли он среди них или нет.
О состоянии пострадавшей пока неизвестно.
Авария на Каменском шоссе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU