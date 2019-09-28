«Куда с утра пораньше в субботу все поехали?»: на левом берегу затор

СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-28T07:23:23+03:00

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Несмотря на то, 28 сентября - выходной, без пробок в городе не обошлось. В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» автомобилисты предупреждают, что на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев пробка. Это один из самых оживленных перекрестков в Новосибирске, и причина затора на нем, как уверяют очевидцы, — светофор, который уже несколько часов там не работает. Как пишут пользователи, движение транспорта никто из сотрудников ДПС не регулируют.

— А куда в субботу с утра все поехали, что такой затор, — удивляются одни.

— Судя по фото, сегодня весь Новосибирск работает на левом берегу, — отмечают другие.

— Лучше бы вместо ночных облав поработали бы регулировщиками, светофор на этом перекрестке не работает уже часов пять, было уже ДТП мелкое, а ГИБДД как не было, так и нет, — возмущаются автомобилисты.

В комментариях часть водителей напоминает новосибирцам о том, что необходимо соблюдать культуру вождения и правила, а еще посоветовали заранее подумать об объезде места затора, чтобы не испортить себе утро выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU