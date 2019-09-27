Колючая прелесть: новосибирские волонтеры взяли «на воспитание» ушастую ежиху

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-27T18:24:27+03:00

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Волонтеры из Новосибирского центра реабилитации диких животных помогают молодой ушастой ежихе по имени Хлоя, которая приехала к ним из Омска. Специалисты намерены выкормить животное и отпустить его на волю, как только это будет возможно.

— В Омске нет таких центров помощи, поэтому неравнодушные граждане обращаются за помощью к нам. Это ежика привезли в Омск совсем маленьким: сейчас ей три месяца, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь ЦРХП НСО Алиса Богомолова. — В Омске ее выкармливала девушка, а потом передала нам на «дальнейшее воспитание»

Волонтеры центра утверждают, что хоть ежиха и выглядит милой, в душе она настоящая дикарка. Фото: ЦРДЖ НСО

Девушка отмечает, что, несмотря на то, что ежиха провела много времени рядом с человеком, она абсолютно не ручная. Людей она не считает не своими друзьями, не своими хозяевами. Хлое не нравятся прикосновения, она реагирует на них как обычный дикий еж: резко выпускает иголки или сворачивается в шар.

— Хлоя, кстати говоря, прекрасная охотница. Хотя ее этому никто не учил, — отмечает Алиса Богомолова. — Я думаю, она легко сможет освоиться на воле. Иногда бывает так, что дикие животные, выкормленные человеком, привязываются к нему. Но, когда они попадают с вою естественную среду обитания, они, как правило, забывают людей за пару месяцев и спокойно живут среди сородичей.

Волонтеры планируют отпустить Хлою на волю с началом весны. Фото: ЦРДЖ НСО

Волонтеры планируют отпустить ежиху на волю через несколько месяцев — когда она немного окрепнет и на улице потеплеет. Определить для этого местность зооактивистам помогут специалисты-биологи.

— Мы думаем выпустить ее после зимы, как сойдет снег, где-то ближе к апрелю-маю. Где — будем наводить справки у биологов, — утверждает Алиса. — Потому что этот вид хоть и встречается даже в Новосибирской области, нам не доводилось принимать ушастых ежей раньше. Наверное, это будет немного южнее — в сторону Алтайского края.

Ушастая ежиха Хлоя живет в Новосибирском центре реабилитации диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU