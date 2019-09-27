«Это не чипсы, а золото!»: сибиряков рассмешили высокие цены на продукты

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-27T17:39:45+03:00

Сибиряков рассмешили ценники на продукты в одном из супермаркетов Новосибирской области. Фото: "Подслушано в Искитиме"

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Сибиряков позабавили цены на продукты, которые появились на ценниках в одном из супермаркетов новосибирской области. Вероятнее всего, в сумме, которую нужно заплатить за товар, сотрудники магазина допустили опечатку, что и стало причиной таких «заоблачных» цифр. Фотографии ценников обескураженные покупатели выложили в сеть.

— Да это же чипсы, а самое настоящее золото, — написал подписчик группы в паблике «Подслушано в Искитиме» под фотографией картофельных чипсов за 5990 рублей.

В комменатриях под постом люди также начали делиться своими снимками "высоких цен". Фото: "Подслушано в Искитиме"

В комментариях под постом многие люди не остались в стороне и с радостью поддержали автора снимка, опубликовав еще и свои фотографии «высоких цен».

— Явно продавцы напутали с цифрами.

— Я тоже такие продукты в этих магазинах видел.

— Кажется, эти чипсы не из картошки, а из драгметалла, — пишут пользователи соцсетей в паблике.

Люди предполагают, что работники магазина просто опечатались при подготовке ценников. Фото: "Подслушано в Искитиме"

ИСТОЧНИК KP.RU