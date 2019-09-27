2019-09-27T17:39:45+03:00
Общество

«Это не чипсы, а золото!»: сибиряков рассмешили высокие цены на продукты

Фотографии нереально больших сумм появились в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибиряков рассмешили ценники на продукты в одном из супермаркетов Новосибирской области. Фото: "Подслушано в Искитиме"Сибиряков рассмешили ценники на продукты в одном из супермаркетов Новосибирской области. Фото: "Подслушано в Искитиме"
Изменить размер текста:

Сибиряков позабавили цены на продукты, которые появились на ценниках в одном из супермаркетов новосибирской области. Вероятнее всего, в сумме, которую нужно заплатить за товар, сотрудники магазина допустили опечатку, что и стало причиной таких «заоблачных» цифр. Фотографии ценников обескураженные покупатели выложили в сеть.

— Да это же чипсы, а самое настоящее золото, — написал подписчик группы в паблике «Подслушано в Искитиме» под фотографией картофельных чипсов за 5990 рублей.

В комменатриях под постом люди также начали делиться своими снимками "высоких цен". Фото: "Подслушано в Искитиме"

В комменатриях под постом люди также начали делиться своими снимками "высоких цен". Фото: "Подслушано в Искитиме"

В комментариях под постом многие люди не остались в стороне и с радостью поддержали автора снимка, опубликовав еще и свои фотографии «высоких цен».

— Явно продавцы напутали с цифрами.

— Я тоже такие продукты в этих магазинах видел.

— Кажется, эти чипсы не из картошки, а из драгметалла, — пишут пользователи соцсетей в паблике.

Люди предполагают, что работники магазина просто опечатались при подготовке ценников. Фото: "Подслушано в Искитиме"

Люди предполагают, что работники магазина просто опечатались при подготовке ценников. Фото: "Подслушано в Искитиме"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Когда устал нести добычу в гнездо»: сибиряков в метро рассмешил парень с соколом
Сибирский Левша продает яблочную косточку за 38 тысяч рублей
Сибирячка – о землетрясении в Стамбуле: «Все шаталось, люди эвакуировались, связь пропала»
Хозяйка погибшего кота Моти рассказала о результатах судебной экспертизы
«Не видела ребенка два года»: сибирячке вернули сына, которого от нее прятал бывший муж
Новосибирские предприятия приглашают поучаствовать в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
В Черепаново открыли фитнес-парк «Березовая роща»
Новосибирские полицейские поймали банду с девятью килограммами наркотиков
Им резко стало плохо: 6 детей отравились после еды в школьной столовой
Две иномарки столкнулись под Новосибирском: погиб один из водителей
«Два дня лежат с рвотой»: в Новосибирске дети отравились в школьной столовой
Убил и закопал на ТЭЦ: поиски 57-летнего сибиряка закончились трагедией
Матерился и угрожал: уволенный новосибирец устроил дебош в центре занятости
«Неужели они русские?»: откровенное видео сибирячек набрало 178 миллионов просмотров
«Невезуха»: вылетевший люк покорежил авто новосибирцев
«Зато с «мяском»: сибирячка купила в магазине ореховую смесь с червяком
Говорили – просто растет, оказалось – волчанка: парализованная девочка теряет память
«Бело-синий – самый сильный!»: баскетбольная команда «Динамо» из Новосибирска обыграла соперниц из Казани
«Машину всю разворотило»: под Новосибирском минивэн влетел в припаркованную фуру
«Пробирает до мурашек!»: Елена Яткина показала чувственный танец на высоких каблуках
Лучший строитель 2019: «Комсомольская правда» наградила самых надежных застройщиков в Новосибирске
Родители вместе с детьми вышли на пикет, требуя уволить директора музыкальной школы № 9
Эвакуировали 34 человека: пожарным удалось потушить пожар в центре Новосибирска
Въезд в Чемской бор попытались перекрыть с помощью деревянных богатырей и бетонных зверушек
Чемпионка мира Виолетта Колобова показала красивые фото со свадьбы с Романом Власовым
«Пожарные не могут подъехать из-за машин»: на улице Советская загорелась крыша дома
Благодаря умным комбайнам новосибирские аграрии собирают урожай быстрее
Дед на легковушке сбил пенсионерку: пожилая сибирячка находится в больнице