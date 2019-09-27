2019-09-27T17:09:16+03:00
Общество

«Когда устал нести добычу в гнездо»: сибиряков в метро рассмешил парень с соколом

Фотография нестандартного пассажира появилась в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцев рассмешил парень, который ехал в метро вместе с соколом. Фото: "Мода Новосибирского метро"Новосибирцев рассмешил парень, который ехал в метро вместе с соколом. Фото: "Мода Новосибирского метро"
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Пользователей соцсетей рассмешил нестандартный пассажир новосибирского метро. Молодой человек спокойно лежал на сиденье, а в это время прямо на нем сидел самый настоящий сокол. Фотографию столь оригинального дуэта выложили в паблик Вконтакте «Мода Новосибирского метро», которые ехали с парнем в одном вагоне поезда.

В группе снимок решили не подписывать. Наверное, чтобы у подписчиков было больше простора для фантазии, и они могли придумать название для данного кадра самостоятельно. И пользователи соцсетей с радостью воспользовались этой возможностью:

— То чувство, когда устал лететь с добычей, и решил проехать до гнезда на метро.

— А мне кажется, что фотография постановочная.

— Это выглядит настолько прекрасно, что с этого можно писать полотно! — пишут люди в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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