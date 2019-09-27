«Когда устал нести добычу в гнездо»: сибиряков в метро рассмешил парень с соколом
Пользователей соцсетей рассмешил нестандартный пассажир новосибирского метро. Молодой человек спокойно лежал на сиденье, а в это время прямо на нем сидел самый настоящий сокол. Фотографию столь оригинального дуэта выложили в паблик Вконтакте «Мода Новосибирского метро», которые ехали с парнем в одном вагоне поезда.
В группе снимок решили не подписывать. Наверное, чтобы у подписчиков было больше простора для фантазии, и они могли придумать название для данного кадра самостоятельно. И пользователи соцсетей с радостью воспользовались этой возможностью:
— То чувство, когда устал лететь с добычей, и решил проехать до гнезда на метро.
— А мне кажется, что фотография постановочная.
— Это выглядит настолько прекрасно, что с этого можно писать полотно! — пишут люди в комментариях под постом.
ИСТОЧНИК KP.RU