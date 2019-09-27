Новосибирские предприятия приглашают поучаствовать в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-27T12:54:40+03:00

Он будет проходить в Москве с 15 августа по 25 декабря

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Предприятия Новосибирской области приглашаются к участию в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Конкурс 2019 года будет проходить в Москве с 15 августа по 25 декабря.

— Продукция предприятий-участников конкурса будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества, — сообщается на официальном сайте Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Приглашаем все желающие предприятия области к участию в конкурсном отборе.

По всем вопросам желающих поучаствовать просят обращаться в Исполнительную дирекцию конкурса по адресу: Россия, 129262, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строен. 60, офис 614, а/я 73, ООО «АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ». Связаться с организаторами мероприятия можно также по номерам телефона (499) 760 33 82, (499) 760 33 86 или по электронному адресу bmv@amscort.ru, rybkina@amscort.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU