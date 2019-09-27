Им резко стало плохо: 6 детей отравились после еды в школьной столовой

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-27T10:28:02+03:00

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В пятницу, 27 сентября, ЧП произошло в новосибирской школе № 167: там отравились сразу шесть детей.

- Все ребятишки - пятиклассники: они с утра покушали в школьной столовой, и им стало плохо, их - рассказал КП-Новосибирск источник. - Всем им оказывают помощь врачи.

В самой школе ситуацию пока никак не комментируют:

- У директора совещание, а я не в праве давать комментари, - заявили корреспонденту КП-Новосибирск в приемной.

Напомним, такой же инцидент произошел накануне в школе №2. Как рассказал корреспондентам КП-Новосибирск папа одного из школьников, как минимум шесть человек лежат с рвотой с четверга. Причем все они - ученики младших классов.

КП-Новосибирск разбирается в этой истории и просит помощи родителей, чьи дети отравились после того, как поели в столовых школ №2 и №167. Позвонить в редакцию можно по телефону 8-913-068-56-72.

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В четверг 26 сентября, после того, как дети пришли домой с учебы, они пожаловались на тошноту и боль в животе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU