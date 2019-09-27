2019-09-27T08:21:40+03:00
Происшествия

Убил и закопал на ТЭЦ: поиски 57-летнего сибиряка закончились трагедией

Новосибирца забил деревянной палкой его знакомый
Татьяна СОЛОВОВА
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Мужчине предъявили обвинение в убийстве.Мужчине предъявили обвинение в убийстве.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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2,5 месяца полиция и волонтеры искали пропавшего 57-летнего новосибирца. Известно было, что с 13 июля он не появлялся в собственной квартире. Его знакомые забеспокоились, обратились в полицию, начались поиски. Но, увы, пришли плохие известия: мужчину нашли мертвым.

Следователям удалось установить, кто может быть виновен в смерти сибиряка:

- Мужчина находился у своего дома по ул. Пархоменко Ленинского района вместе со своим 56-летним знакомым. Между ними произошла ссора, и тот самый знакомый несколько раз ударил его деревянной палкой, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

От полученных травм мужчина скончался возле своего дома.

- Чтобы отвести от себя подозрения, подозреваемый погрузил тело потерпевшего в багажник автомобиля, отвез в район ТЭЦ 6 и там его закопал, - продолжают следователи.

Сейчас сибиряк находится под стражей, ему предъявили обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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