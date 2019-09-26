2019-09-26T07:03:24+03:00
Общество

«Фу, капец»: сибирячка купила шоколад с червями

Видео со своей находкой она поделилась в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Тот самый шоколад.Тот самый шоколад.
Изменить размер текста:

Историей о том, как сибирячка купила шоколад с неаппетитной начинкой, она подделась в группе «Ревизорро Новосибирск». Там девушка выложила свое видео с покупкой, внутри которого оказались черви, и рассказала, что случилось:

- Я всегда знала, что данная фабрика делает отвратительный шоколад. Но чтобы он был с таким противным сюрпризом, это жесть. Фу! Выкладываю для общего обозрения, - написала о неприятной ситуации сибирячка.

Пользователи соцсетей поддержали девушку и не сдерживают эмоции в комментариях:

- Черви, капец. Надо всем ехать жить в деревню!

- Я недавно разворачивала конфеты и там в нескольких штуках тоже черви. Наверное, потому что шоколад вкусный.

- Залежался шоколад.

- Я такой и не видела даже, да и всегда предпочтения к российскому шоколаду.

- Натуральный продукт, - пишут под постом сибирячки комментаторы.

Cибирячка купила шоколад с червями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без трусов, зато в мусоре: новосибирский фотограф раздел модель на свалке
Оперативники нагрянули: в доме главы Мошковского района прошли обыски
«Цезарь» с начинкой: новосибирца накормили салатом с червяком в центре города
Далеко не уехал: сибиряк угнал авто у своего соседа и попал в аварию
Муравьи все решили: насекомые убрали с газонов каменную крошку для посыпки дорог в Новосибирске
До пенсии доживем: стал известен средний возраст новосибирцев
«Завораживающе красиво»: новосибирец поймал в кадр ракету, запущенную с Байконура
«Максимилианс» в огне»: из горящего ресторана эвакуировались 50 человек
Задавил «Лексусом»: новосибирец заплатит 160 тысяч за погибших в Вологодской области лосей
«Это просто кошмар»: сибирячке испортило свадьбу агентство недвижимости
С родными месяц не говорила: девушка в сарафане с синими цветами пропала в Новосибирске
Чтобы дети не попали в киберсети: в театре кукол поставят спектакль по заказу Роскомнадзора
«Какая хозяюшка»: ручная белочка утепляет свой домик перед холодами и смешит соцсети
За картошкой и молоком: в Новосибирске пройдет ярмарка белорусских товаров
Стало известно, когда включат отопление в домах в Новосибирске в 2019 году
Новосибирца, стрелявшего в подростка-косплейщика, отправили на исправительные работы