«Фу, капец»: сибирячка купила шоколад с червями
Историей о том, как сибирячка купила шоколад с неаппетитной начинкой, она подделась в группе «Ревизорро Новосибирск». Там девушка выложила свое видео с покупкой, внутри которого оказались черви, и рассказала, что случилось:
- Я всегда знала, что данная фабрика делает отвратительный шоколад. Но чтобы он был с таким противным сюрпризом, это жесть. Фу! Выкладываю для общего обозрения, - написала о неприятной ситуации сибирячка.
Пользователи соцсетей поддержали девушку и не сдерживают эмоции в комментариях:
- Черви, капец. Надо всем ехать жить в деревню!
- Я недавно разворачивала конфеты и там в нескольких штуках тоже черви. Наверное, потому что шоколад вкусный.
- Залежался шоколад.
- Я такой и не видела даже, да и всегда предпочтения к российскому шоколаду.
- Натуральный продукт, - пишут под постом сибирячки комментаторы.
Cибирячка купила шоколад с червями.
ИСТОЧНИК KP.RU