«Фу, капец»: сибирячка купила шоколад с червями

СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-26T07:03:24+03:00

Видео со своей находкой она поделилась в соцсетях

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Историей о том, как сибирячка купила шоколад с неаппетитной начинкой, она подделась в группе «Ревизорро Новосибирск». Там девушка выложила свое видео с покупкой, внутри которого оказались черви, и рассказала, что случилось:

- Я всегда знала, что данная фабрика делает отвратительный шоколад. Но чтобы он был с таким противным сюрпризом, это жесть. Фу! Выкладываю для общего обозрения, - написала о неприятной ситуации сибирячка.

Пользователи соцсетей поддержали девушку и не сдерживают эмоции в комментариях:

- Черви, капец. Надо всем ехать жить в деревню!

- Я недавно разворачивала конфеты и там в нескольких штуках тоже черви. Наверное, потому что шоколад вкусный.

- Залежался шоколад.

- Я такой и не видела даже, да и всегда предпочтения к российскому шоколаду.

- Натуральный продукт, - пишут под постом сибирячки комментаторы.

Cибирячка купила шоколад с червями.

ИСТОЧНИК KP.RU